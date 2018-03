 Golden Globes : The Shape of Water domine les nominations 

Le drame fantastique The Shape of Water mène les nominations aux Golden Globes, prestigieuses récompenses du cinéma et de la télévision qui ouvrent une saison des prix hantée par une avalanche de scandales sexuels dans le cinéma et ailleurs.

Ce film du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, parmi les plus en vue à Hollywood, est suivi par le thriller journalistique The Post, le dernier Steven Spielberg, qui affiche six nominations, tout comme Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Lady Bird, délicat drame romantique sur le passage à l'âge adulte d'une adolescente, faisait aussi partie des titres avec le plus de citations (4), de même que Dunkirk de Christopher Nolan et All the Money in the World (3).

Ce «biopic» de Ridley Scott retrace l'enlèvement du petit-fils du magnat pétrolier John Paul Getty, et a dû être en partie retourné dans l'urgence à cause du scandale ayant frappé son interprète Kevin Spacey.

Surprise: son acteur Christopher Plummer, qui a remplacé Kevin Spacey au pied levé fin novembre à la suite de multiples accusations d'agressions sexuelles contre des hommes parfois mineurs, est nommé pour le second rôle masculin dramatique.

Ridley Scott, nommé dans la catégorie «meilleur réalisateur», s'est dit «ravi» : «Malgré les difficultés inattendues que nous avons rencontrées après le tournage, nous étions déterminés à ce que le public du monde entier puisse voir notre film. Des centaines de gens associés au projet ont mis tout leur coeur dans chaque image», a-t-il dit au site Entertainment Weekly.

Chez les actrices, Jessica Chastain est citée pour Molly's Game, thriller adapté des mémoires d'une ancienne championne de ski qui a animé des tripots clandestins pour stars et grandes fortunes.

Elle a pour concurrentes l'incontournable Meryl Streep (The Post), Michelle Williams en mère d'un riche héritier capturé dans All the Money in the World, Sally Hawkins, amoureuse d'une créature étrange dans The Shape of Water, et Frances McDormand, qui a impressionné les critiques en mère d'une enfant assassinée qui demande justice (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Dans la catégorie meilleur acteur, Timothée Chalamet est cité pour Call Me by Your Name. Révélation 2017, il est aussi à l'affiche de Lady Bird. Daniel Day-Lewis lui fait face pour Phantom Thread de Paul Thomas Andreson, probablement son dernier long métrage: l'acteur culte a annoncé sa retraite il y a quelques mois.

Tom Hanks (The Post), Gary Oldman en Winston Churchill (Darkest Hour) et Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) sont aussi dans la course pour ce prix.