Titanic: Kate et Leo

En 1997, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, qui étaient au début de leur carrière, sont devenus le couple fictif de l'heure. Mais qui étaient ces comédiens avant de frapper l'iceberg de la célébrité et que sont-ils devenus?

Kate n'a jamais craint après Titanic les projets originaux, plus casse-gueule, le cinéma indépendant et les défis d'actrice. Elle a tourné avec des cinéastes de renom comme Jane Campion, Philip Kaufman, Alan Parker, mais on retient en particulier les films Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, The Reader de Stephen Daldry, qui lui a valu de nombreux prix, dont l'Oscar de la meilleure actrice, la série télévisée Mildred Pierce de Todd Haynes et, plus récemment, son rôle dans le film Steve Jobs de Danny Boyle, ces deux dernières productions lui ayant valu des prix Golden Globes. Elle est aujourd'hui mère de trois enfants, de trois pères différents.

Le rôle de Rose a valu à Kate Winslet des nominations aux Oscars, aux Golden Globes et des prix Empire et Jupiter.

Kate Winslet est revenue plusieurs fois sur l'après-coup de Titanic dans sa vie. En 2015, elle a confié que l'engouement énorme avait été pénible pour elle. « Ma vie a vraiment changé en une soirée. Je me souviens qu'un jour, je pouvais aller acheter le journal et une pinte de lait, et que le lendemain, je ne pouvais plus sortir de ma maison à cause des paparazzis. Ç'a été un choc. »

Cette jeune actrice britannique avait attiré l'attention avec deux films en particulier : Heavenly Creatures de Peter Jackson (qui allait connaître la gloire avec sa trilogie Lord of the Rings) et Sense and Sensibility d'Ang Lee (qui allait par la suite faire Tigre et Dragon et Brokeback Mountain), une adaptation du célèbre roman de Jane Austen dans laquelle elle jouait la très impulsive Marianne Dashwood.

LEONARDO DICAPRIO

Personnage : Jack Dawson

Avait 23 ans à la sortie du film

SON CV AVANT TITANIC

Ce jeune acteur américain était en voie de devenir une star de Hollywood, ayant amorcé une carrière dès l'enfance. Il s'était démarqué devant Robert De Niro dans This Boy's Life, avait étonné tout le monde dans le rôle d'un simple d'esprit dans le film Gilbert Grape ou d'un junkie dans The Basketball Diaries, avait incarné Rimbaud dans Rimbaud et Verlaine et commençait déjà à être la coqueluche des adolescentes après avoir joué Roméo dans Romeo & Juliet de Baz Lurhmann.

LES ACTEURS QUI ÉTAIENT PRESSENTIS POUR LE RÔLE DE JACK

Matthew McConaughey, Christian Bale, Johnny Depp, Brad Pitt, River Phoenix.

SUR LA CÉLÉBRITÉ

Encore plus que sa partenaire, Leonardo DiCaprio a été frappé de plein fouet par la célébrité, quand il est devenu l'idole romantique de millions de jeunes filles. « Nous n'avions pas réalisé à quel point c'était gros, a-t-il confié à Deadline en 2016. Toute ma vie a soudainement été occupée par autre chose que mon métier d'acteur. Je savais qu'il y aurait ensuite des attentes envers moi et j'ai dû revenir à mes intentions et aux films que je voulais faire. Les gens veulent les financer maintenant. Je n'avais pas ça avant Titanic. »

LES PRIX

Gros scandale pour les fans à l'époque, Leonardo DiCaprio n'a même pas eu droit à une sélection aux Oscars en 1998 pour son rôle dans Titanic. Il a cependant eu une nomination aux Golden Globes.

SA VIE DEPUIS TITANIC

Leonardo DiCaprio a fui comme la peste les rôles de jeune premier romantique après la folie Titanic et a profité de sa célébrité pour tourner avec les réalisateurs les plus respectés, comme Martin Scorsese, pour qui il est devenu un acteur fétiche en jouant dans cinq de ses films depuis les années 2000, notamment Gangs of New York et The Wolf of Wall Street. Il a joué pour Steven Spielberg, Ridley Scott, Danny Boyle, Christopher Nolan, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Baz Luhrmann, mais c'est avec Alejandro González Iñárritu et The Revenant qu'il a enfin pu mettre la main sur son premier Oscar, que tout le monde lui prédisait à chaque nomination, assez pour croire qu'il y avait une malédiction contre lui. Enfin, s'il a multiplié les relations amoureuses, Leonardo DiCaprio est resté fidèle à ses convictions et est devenu quelqu'un de très engagé pour la sauvegarde de l'environnement en créant sa propre fondation.

CE QU'ILS ONT FAIT ENSEMBLE

Quand bien même la planète rêvait de les voir en couple dans la vraie vie, Kate et Leo n'ont toujours été que de très bons amis qui, paraît-il, continuent quand ils se voient de se lancer les répliques de Titanic. C'est d'ailleurs l'une des amitiés les plus solides de Hollywood, et il faut dire que le tournage de Titanic a été tellement difficile que cela semble les avoir soudés pour la vie. En 2009, Leo, qui a toujours dit que Kate était son actrice favorite, a confié à Oprah : « Kate et moi avons grandi dans cette industrie ensemble, nous avons été un soutien l'un pour l'autre pendant longtemps. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre. » De son côté, lors des Oscars en 2016, où Leo a enfin remporté son premier Oscar pour The Revenant, elle a tenu à être auprès de Leo, malgré une menace de boycottage des Oscars cette année-là. « C'est mon plus proche ami dans le monde, je ne pouvais m'imaginer ne pas être là pour l'appuyer. » Kate Winslet et Leonardo DiCaprio n'ont tourné qu'un seul autre film ensemble : Revolutionary Road de Sam Mendes en 2008. Kate a d'ailleurs déclaré son amour à son partenaire en remportant le Golden Globe de la meilleure actrice en 2009 pour The Reader.