Ça reprend la tête du box-office nord-américain 

Ça a rapporté 291,1 millions de dollars depuis sa sortie il y a un mois.

Le nouveau film de Tom Cruise Barry Seal: American Traffic prend la seconde place pour son premier week-end à l'affiche.

Ce film de Doug Liman inspiré de l'histoire vraie d'un pilote et trafiquant de drogue recruté par la CIA, a généré 17 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche aux États-Unis et au Canada.

Le film d'action Kingsman: le cercle d'or, qui était entré directement en tête du box-office la semaine dernière, dégringole à la troisième place avec 66,7 millions de dollars de recettes depuis sa sortie.

Il devance Lego Ninjago: le film, le nouveau film de la saga Lego avec 35,5 millions de dollars amassés.

Un nouveau venu, L'Expérience interdite: Flatliners - dans lequel des étudiants en médecine tentent une expérience de mort imminente en provoquant une mort clinique pour aller dans l'au-delà et en revenir - s'empare de la cinquième place et génère 6,7 millions de dollars.

Voici la suite du top-10:

6 - Battle of the Sexes (3,4 millions, 4 au total)

7 - American Assassin (3,3 millions, 31 en trois semaines)

8 - Home Again (1,7 millions, 25,1 en quatre semaines).

9 - Til Death Do Us Part (1,5 million, nouveauté)

10 - Mother! (1,4 millions, 16,3 en trois semaines)