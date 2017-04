 Star Wars Celebration: pleins feux sur The Last Jedi 

L'an dernier, Carrie Fisher avait volé le show lors de l'événement Star Wars Celebration, à Londres. La semaine dernière, à Orlando, l'actrice morte en décembre était présente en esprit. Mais il a surtout été question de The Last Jedi, attendu un peu avant Noël. Quelques « révélations » et bien des questions !

L'intrigue de Star Wars : The Last Jedi commence tout de suite après les événements de The Force Awakens, une première pour la franchise.

LA BANDE-ANNONCE

C'était à prévoir : la première bande-annonce de l'épisode VIII, The Last Jedi, a été révélée dans ce contexte. Que dire, sinon que ces premières images ont mis le feu aux réseaux sociaux ? Et que chaque plan de ces deux minutes a été disséqué, analysé, et a fait l'objet de beaucoup d'hypothèses au sujet de Luke Skywalker (Mark Hamill), de Captain Phasma (Gwendoline Christie), de Rey (Daisy Ridley), de Kylo Ren (Adam Driver) et de Leia, puisque, oui, elle est là, le tournage s'étant terminé en juillet. Carrie Fisher sera toutefois absente de l'épisode IX, a confirmé la productrice Kathleen Kennedy. Après la mort de l'actrice, les artisans de la saga sont retournés à leur table de travail afin d'intégrer cette nouvelle réalité à l'arc dramatique de la franchise - qui, pour l'instant, inclut toujours la fille de Carrie Fisher, Billie Lourd, dans le rôle de la lieutenante Kaydel Ko Connix.

EN FINIR OU EN FINIR ?

Dans les dernières secondes de la bande-annonce originale, Luke dit : « I only know one truth : it's time for the Jedi to end. » Ce qui peut être traduit par : « Je ne connais qu'une vérité : il est temps d'en finir avec les Jedi. » Sauf que la version française y va plutôt avec : « Il est temps pour les Jedi d'en finir. » Juste l'inverse. Et si la réplique avait été coupée pour faire mousser le mystère ? « It's time for the Jedi to end »... something. Quelque chose. On le saura la semaine des quatre Jedi. Oups, celle des quatre jeudis. Qui aura lieu (!) autour du 15 décembre, quand le film prendra l'affiche en Amérique du Nord.

UN OU DES JEDI ?

Dès le dévoilement du titre original de l'épisode VIII, La Presse avait posé la question à savoir si The Last Jedi serait traduit par Le dernier Jedi, Les derniers Jedi, La dernière Jedi ou même Les dernières Jedi. C'était autant de possibilités, Jedi étant invariable. Quelques semaines plus tard, Disney a annoncé que l'épisode signé Rian Johnson serait, en français, intitulé Les derniers Jedi. Mais voilà que le réalisateur vient semer le doute : il a en effet déclaré que dans son esprit, « Jedi est au singulier ». Il devrait savoir de quoi il parle. Et ce ne serait pas la première « erreur » de traduction de la franchise : Star Wars n'aurait-il pas dû être traduit par Les guerres de l'Étoile et non par La guerre des étoiles ?

PLUS SOMBRE

Si la logique de la saga est appliquée (puisque, avis aux détracteurs, logique il y a !), l'épisode VIII devrait s'inspirer de l'épisode V (The Empire Strikes Back), puisque l'épisode VII (The Force Awakens) était une réplique de l'épisode IV (A New Hope). Lancé sur cette voie par J.J. Abrams, Rian Johnson, cette fois, abonde : « Les choses vont devenir sinistres. » Bref, The Last Jedi devrait être plus sombre que l'entrée en scène de BB-8 et de Rey... dont on ne connaît toujours pas le nom de famille. Le voile sur ce mystère devrait être au moins en partie levé dans ce film-ci. Le contraire serait frustrant.

APPARITIONS ET CONTINUATION

Rian Johnson a aussi révélé que l'actrice Kelly Marie Tran ferait son entrée dans le monde de Star Wars sous le nom de Rose, « le plus important des nouveaux personnages » de ce chapitre. Elle oeuvre pour la Résistance et elle plonge dans l'aventure avec Finn (John Boyega). Dans les circonstances, on conclut que ce dernier ne reste pas dans le coma... D'ailleurs, le scénario de The Last Jedi a été développé pendant le tournage de The Force Awakens (il commence en fait tout de suite après les événements survenus dans ce dernier, une première dans la saga - où un certain temps s'écoulait entre chaque chapitre) et pendant que Gareth Edwards (qui fera une apparition-surprise dans l'épisode VIII) planchait sur l'histoire de Rogue One. Tout est dans tout, dirait le grand sage qui n'est pas Yoda.