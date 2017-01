Hidden Figures remporte le plus grand prix des SAG Awards 

Denzel Washington pour le drame Fences et Emma Stone pour la comédie musicale La La Land ont de leur côté été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice de cinéma, lors d'une cérémonie ponctuée de discours dénonçant la décision du président Donald Trump d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane.

Hidden Figures, avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monae, est reparti avec le Screen Actors Guild Award du meilleur ensemble d'acteurs.

Les acteurs formant le plus gros contingent de votants (quelque 1200 sur plus de 6200) de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars, cela donne à cette épopée biographique réalisée par Theodore Melfi un atout pour la cérémonie du 26 février, apogée de la saison des prix à Hollywood.

L'an dernier, la saga journalistique Spotlight, sur la pédophilie dans l'Église catholique, avait empoché le prix du meilleur ensemble d'acteurs avant de décrocher l'Oscar du meilleur film.

Chez les acteurs, Denzel Washington a éclipsé dimanche Casey Affleck, star du drame Manchester by the Sea, qui était donné favori.

Washington, 62 ans, déjà lauréat de deux Oscars, rivalisait aussi avec Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) et Ryan Gosling (La La Land).

Chez les comédiennes, Emma Stone, qui chante et fait des claquettes dans La La Land, ode à Hollywood de Damien Chazelle, l'a emporté face à Amy Adams (Arrival), Emily Blunt (The Girl on the Train), Natalie Portman (Jackie) et Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).