 Woody Harrelson va jouer dans le film sur Han Solo 

L'acteur texan de 55 ans, qui a joué dans des grosses productions comme The Hunger Games, été nommé aux Oscars pour The People Vs. Larry Flynt et acclamé dans des séries à succès comme True Detective ou Cheers.

D'après le communiqué de Lucasfilm, maison de production créée par George Lucas, créateur des deux premières trilogies Star Wars, il va rejoindre les acteurs Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian) et Emilia Clarke, vedette du succès de HBO Game of Thrones.

Ce «spin-off» est «le deuxième d'une série de films à se dérouler en dehors des aventures de la famille Skywalker, et se passe à l'époque des tribulations de ces personnages mythiques du temps de leur jeunesse, avant l'époque» du premier épisode de la saga, Star Wars : A New Hope (1977).

«Nous ne pourrions être plus heureux de travailler avec un artiste d'une telle profondeur et d'un tel éventail de jeu», ont commenté Phil Lord et Christopher Miller (The Lego Movie), les deux réalisateurs du film qui n'a pas encore de titre.

«Sa capacité à trouver de l'humour et du pathos, souvent dans les mêmes rôles, est véritablement unique. Il est aussi très bon au ping-pong», ont-ils ajouté.

Ce deuxième «spin-off», après Rogue One, sorti en décembre et qui a déjà accumulé plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde, devrait arriver en salles fin 2018, après Star Wars: Episode VIII en décembre de cette année.

Lucasfilm a été vendue au géant du divertissement Disney en 2012 pour 4 milliards de dollars.

Toujours chez Disney, la presse spécialisée dont Deadline affirme par ailleurs mercredi que Will Smith est en discussions pour jouer dans la version filmée du classique d'animation Dumbo, qui sera réalisée par le réalisateur fantasque Tim Burton.