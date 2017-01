Arrival parmi les finalistes de la Guilde des producteurs 

Associated Press New York

La La Land, Moonlight et Manchester by the Sea, qui comptent parmi les favoris dans la course aux prochains Oscars, font aussi partie des 10 finalistes dans la catégorie du meilleur film, dont le gagnant remportera le prix Darryl F. Zanuck. La liste inclut également Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, et, plus étonnamment, Deadpool.

Ce film dérivé de la série X-Men surprend, en cette saison des prix, ayant obtenu plusieurs nominations dans différents galas. La semaine dernière, le film a été nommé dans la catégorie du meilleur scénario adapté par la Guilde des scénaristes, et il a été finaliste deux fois aux récents Golden Globes.

Les finalistes pour le grand prix de la Guilde des producteurs sont souvent un bon indicateur des films qui recevront une nomination dans la catégorie du meilleur film aux Oscars. Pendant sept années consécutives, avant l'an dernier, le meilleur film selon la Guilde a aussi été couronné aux Oscars (ex aequo avec un autre, dans l'un des cas). L'an dernier, cependant, la Guilde avait primé The Big Short, alors que l'Oscar est plutôt allé à Spotlight.

Les producteurs ont aussi nommé cinq finalistes dans la catégorie du meilleur film d'animation: Finding Dory, Kubo and the Two Strings, Moana, The Secret Life of Pets et Zootopia.

Les gagnants seront dévoilés le 28 janvier à l'hôtel Beverly Hilton, à Beverly Hills, en Californie.