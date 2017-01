17 films pour 2017

Les chiffres du premier volet, réalisé il y a 11 ans par Érik Canuel, font carrément rêver. Avec des revenus de plus de 12,2 millions de dollars, Bon Cop Bad Cop a fracassé un record canadien. Au Québec, 1 320 394 spectateurs sont allés voir cette comédie policière dans les salles de cinéma. Peut-on s'attendre à une performance similaire pour ce deuxième volet dont Patrick Huard signe cette fois seul le scénario? On retrouvera sensiblement les mêmes acteurs devant la caméra (Colm Feore, Patrick Huard, Lucie Laurier), auxquels s'ajoutent cette fois Sarah-Jeanne Labrosse, Mariana Mazza et Marc Beaupré. Alain DesRochers (Gerry, Nitro Rush) est aux commandes de ce long métrage avec lequel on souhaite redonner un peu de vigueur au box-office.

Dalida

Après Claude François, Édith Piaf et Serge Gainsbourg, une autre icône de la chanson française a maintenant droit à son biopic. Née au Caire au sein d'une famille italienne, Iolanda Cristina Gigliotti, mieux connue sous le nom de Dalida, fut une star immensément populaire, dont la vie privée fut aussi marquée par de nombreux drames. Lisa Azuelos (Lol) porte à l'écran le destin de cette femme qui, à l'âge de 54 ans, a mis fin à ses jours. Pour incarner la célèbre diva, la cinéaste a fait appel à Sveva Alviti, une actrice italienne encore peu expérimentée dans le domaine du cinéma. Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle, Vincent Perez, Patrick Timsit et Niels Schneider l'entourent.

Sortie prévue en avril

The Death and Life of John F. Donovan

Xavier Dolan parviendra-t-il enfin à percer vraiment le marché américain grâce à son premier film anglophone? Cette production québécoise, la plus ambitieuse du cinéaste à ce jour, possède bien des atouts: une histoire campée dans le monde du showbiz, de même qu'une distribution constituée exclusivement de pointures. Autour de Kit Harington, qui se glisse dans la peau du personnage principal, gravitent en effet Jessica Chastain, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates, Bella Thorne, Thandie Newton, Sarah Gadon, Emily Hampshire, Michael Gambon, Chris Zylka, Ben Schnetzer, Sarah-Jeanne Labrosse et quelques autres. On s'attend à un lancement dans l'un des trois grands festivals de l'automne: Telluride, Venise ou Toronto.

Sortie prévue à l'automne

De père en flic 2

La première comédie policière d'Émile Gaudreault, réalisée en 2009, s'est hissée au troisième rang des films québécois ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs dans les salles, soit 1 242 370. Avec la suite de Bon Cop Bad Cop, De père en flic 2 devrait en principe faire retrouver au public le chemin des salles. Le cinéaste a fait appel cette fois à deux jeunes scénaristes: Éric K. Boulianne (Prank) et Sébastien Ravary. La situation entre Jacques (Michel Côté) et son fils Marc (Louis-José Houde) est encore tendue, mais leur nouvelle enquête leur donnera l'occasion d'infiltrer de nouveau une séance de thérapie en forêt. Karine Vanasse, Patrice Robitaille, Julie Le Breton et Hélène Bourgeois Leclerc font aussi partie de l'aventure.

Sortie prévue le 14 juillet

Downsizing

Quatre ans après son remarquable Nebraska, Alexander Payne (Sideways) concrétise enfin un projet qu'il traîne dans ses tiroirs depuis quelques années. Écrit en collaboration avec Jim Taylor, avec qui Payne a déjà travaillé quelques fois, le scénario se concentre sur un homme qui a volontairement décidé de se faire rapetisser alors que sa femme, qui devait l'accompagner dans cette expérience, s'est retirée à la toute dernière minute. Matt Damon et Kristen Wiig sont les têtes d'affiche de cette comédie en apparence un peu loufoque, dans laquelle participent aussi Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Neil Patrick Harris et Alec Baldwin.

Sortie prévue le 22 décembre

Dunkirk (V.F. : Dunkerque)

Le réalisateur d'Inception et d'Interstellar met cette fois son expertise exceptionnelle au service d'un drame de guerre classique. Christopher Nolan, qui signe aussi seul le scénario de son film, s'intéresse en effet cette fois à un épisode dramatique de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en mai 1940, des centaines de milliers de soldats britanniques, français, belges et canadiens se sont retrouvés encerclés par les troupes allemandes. Une opération d'évacuation a alors dû être organisée. Entièrement tournée en France, cette superproduction met en vedette Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance et Kenneth Branagh. Plus de 2000 figurants auraient été requis pour certaines séquences.

Sortie prévue le 21 juillet

Et au pire, on se mariera

Grâce à La passion d'Augustine, Léa Pool a obtenu à la fois un succès critique et public, avec, en guise de cerise sur le gâteau, le prix du meilleur film québécois de l'année au Gala du cinéma québécois. Cette fois, elle porte à l'écran un roman de Sophie Bienvenu (l'auteure cosigne le scénario du film) et nous invite dans l'intimité d'Aïcha, adolescente de 14 ans (interprétée par Sophie Nélisse) qui brûle de désir pour un jeune homme (Jean-Simon Leduc) deux fois plus âgé qu'elle. Dix-huit ans après Emporte-moi, Et au pire, on se mariera marque aussi les retrouvailles de Karine Vanasse, qui campe ici le rôle de la mère d'Aïcha, et de la réalisatrice qui l'a révélée au monde.

Sortie prévue à l'automne

Happy End

Même si peu de détails ont filtré, on sait que le nouveau film de Michael Haneke créera sans doute l'événement au prochain Festival de Cannes. Le cinéaste autrichien, déjà lauréat de deux Palmes d'or (Le ruban blanc en 2009 et Amour en 2012), retrouve en effet deux des acteurs du film qui lui a valu plusieurs citations aux Oscars il y a quatre ans : Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert. Mathieu Kassovitz se joint à eux pour raconter l'histoire d'une famille bourgeoise du nord de la France, confrontée à un certain nombre d'épreuves. Le récit évoquerait aussi au passage la crise des migrants, sans toutefois que celle-ci constitue le sujet principal du film.

Date de sortie à déterminer

Hochelaga, terre des âmes

Alors que Montréal célèbre cette année son 375e anniversaire, François Girard (Le violon rouge) proposera l'une des rares fresques historiques produites en ce pays. Hochelaga, terre des âmes remontera le fil de l'histoire de la métropole québécoise sur une période de 750 ans, grâce à un archéologue interprété par Samian. Doté d'un budget de 14,9 millions de dollars, le film mettra en valeur une imposante distribution, dans laquelle on retrouve Sébastien Ricard, Anne Dorval, Gilles Renaud, David La Haye, Paul Doucet, Anne-Marie Cadieux, sans oublier Vincent Perez dans le rôle de Jacques Cartier. Le producteur Roger Frappier n'a jamais caché son ambition de lancer le film au Festival de Cannes. On le souhaite.

Sortie prévue à l'automne

The Lost City of Z

Pour la première fois de sa carrière, James Gray (The Yards, Two Lovers) s'attaque à un récit biographique en adaptant le best-seller que David Grann a consacré au colonel Percival Fawcett. Au début du XXe siècle, cet explorateur britannique a effectué de nombreux voyages en Amazonie après avoir découvert la trace de ce qu'il croyait être une cité perdue très ancienne. Mettant en vedette Charlie Hunnam, Sienna Miller et Robert Pattinson, The Lost City of Z fait partie de ces films dont le tournage se révèle aussi épique. Une rumeur veut que Gray ait demandé conseil à Francis Coppola, réalisateur d'Apocalypse Now. Ce dernier aurait déconseillé à Gray d'aller tourner dans la jungle...

Sortie prévue le 21 avril

Sage-femme

Ce nouveau film de Martin Provost (Séraphine, Violette) marquera la première rencontre cinématographique des deux plus grandes Catherine du cinéma français: Catherine Deneuve et Catherine Frot. Mettant aussi en vedette Olivier Gourmet et Mylène Demongeot, Sage-femme relate l'histoire d'une femme qui exerce avec passion son métier de sage-femme (Catherine Frot), dont la vie bascule le jour où débarque la femme qui l'a pratiquement élevée (Catherine Deneuve), ancienne maîtresse de son père défunt. Rappelons que les deux actrices ont été vues récemment dans des rôles très forts: La tête haute pour l'une, Marguerite pour l'autre. Un autre rendez-vous à la cérémonie des Césars l'an prochain?

Date de sortie à déterminer

Suburbicon

Il y a trois ans, Monuments Men a fait mordre la poussière à George Clooney. Pour son sixième long métrage à titre de réalisateur, l'acteur mise sur un scénario écrit par Ethan et Joel Coen. Matt Damon, Oscar Isaac, Josh Brolin et Julianne Moore sont les têtes d'affiche de cette comédie satirique campée dans une petite ville tranquille et familiale des années 50. Selon des publications spécialisées, le meilleur et le pire de l'humanité se refléteraient de manière hilarante à l'intérieur d'un foyer ordinaire. Le cinéaste étant capable d'un humour très grinçant, ça risque de ne pas être banal.

Date de sortie à déterminer

TA3

La comédie populaire semble vouloir reprendre ses droits en 2017. Mélissa Désormeaux-Poulin est l'héroïne de celle-ci, placée sous un angle féminin, bien qu'elle soit écrite, réalisée et produite par trois hommes (Benoît Pelletier, Nicolas Monette, Guillaume Lespérance). La vedette de la série Ruptures se glisse cette fois dans la peau d'une trentenaire, mère d'une fillette, qui, après 10 ans de mariage, tente de mettre un peu de piquant dans sa vie sexuelle. Bénédicte Décary, Geneviève Schmidt, Anne-Elisabeth Bossé et Martin Matte (ce dernier incarne le mari) sont aussi de l'aventure de TA3 (pour «trip à trois»), un film sur lequel on fonde aussi beaucoup d'espoir pour revigorer le box-office.

Sortie prévue à l'automne

T2 Trainspotting

«Comme nous tous, ces types doivent aujourd'hui se demander comment le temps a pu passer si vite!» Ainsi s'exprimait le cinéaste Danny Boyle au moment où le projet d'une suite de Trainspotting a commencé à prendre forme. Les protagonistes du film-culte des années 90 sont maintenant quadragénaires. Mais sont-ils rangés pour autant? À peu près tous les interprètes originaux reprennent du service : Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Kelly MacDonald. John Hodge, qui avait déjà écrit le scénario à partir du roman d'Irvine Welsh il y a 20 ans, s'est inspiré cette fois de la suite qu'a écrite le romancier. À noter que James Cameron a consenti à ce que l'expression T2 (Terminator 2) soit utilisée de nouveau.

Sortie prévue le 10 mars

Valerian and the City of a Thousand Planets (V.F. : Valérian et la Cité des mille planètes)

Luc Besson n'a pas lésiné sur les moyens pour faire honneur à l'univers d'une bande dessinée culte, créée en 1967 par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Le budget de cette superproduction tournerait en effet autour de 180 millions de dollars. Cara Delevingne, Dane DeHaan, Ethan Hawke, Clive Owen et la chanteuse Rihanna sont les vedettes de ce nouveau long métrage réalisé par celui dont le film précédent, Lucy, a connu beaucoup de succès. Cette fois, Besson semble retrouver un peu l'esprit du Cinquième élément, le film qui lui a ouvert les portes du cinéma hollywoodien il y a 20 ans.

Sortie prévue le 21 juillet

Wonderstruck

Todd Haynes (Far from Heaven, I'm Not There, Carol), l'un des cinéastes les plus intéressants du moment, se tourne cette fois vers l'enfance en portant à l'écran un roman de Brian Selznick, l'auteur du célèbre conte The Invention of Hugo Cabret (que Martin Scorsese a brillamment adapté au cinéma). Le récit est construit autour d'un garçon du Midwest qui, en 1977, se lance dans une quête mystérieuse, en écho simultané avec celle qu'a vécue une jeune fille new-yorkaise 50 ans plus tôt... Michelle Williams et Julianne Moore font partie de la distribution de ce film dont les détails sont encore préliminaires, mais qui suscite grandement l'intérêt.

Date de sortie à déterminer