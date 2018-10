Cardi B interpellée après une bagarre dans un club de striptease

Agence France-Presse New York

Le groupe dans lequel elle se trouvait le 29 août au Angels Strip Club, dans le quartier de Queens, aurait jeté du mobilier sur d'autres personnes du club, blessant légèrement aux jambes une employée de l'établissement, a indiqué le porte-parole.

Cardi B s'est rendue dans un commissariat de Queens lundi matin, après que la police eut indiqué vouloir l'interpeller.

Son audition devrait être suivie d'une inculpation, mais le porte-parole de la police de New York a dit ne pas avoir encore connaissance des chefs d'accusation retenus contre elle.

Selon le site à sensation TMZ, Cardi B aurait ordonné à son entourage de s'en prendre à deux serveuses du club de striptease, soupçonnant l'une des deux d'avoir eu une relation sexuelle avec son compagnon, le rappeur Offset, qui se produisait ce soir-là avec son groupe, Migos.

Connue pour sa gouaille et son franc-parler, la rappeuse de 25 ans, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almanzar, avait déjà fait parler d'elle dans la rubrique faits divers début septembre.

Lors d'une soirée organisée en marge de la Fashion Week de New York, elle s'en était prise à la chanteuse et rappeuse Nicki Minaj, l'abreuvant d'insultes et lui lançant sa chaussure avant d'être maîtrisée par des agents de sécurité.

L'auteure des succès Bodak Yellow et I Like It, devenue maman d'une petite Kulture en juillet, avait ensuite expliqué, dans un message truffé de gros mots sur Instagram, que Nicki Minaj avait osé dire du mal d'elle en tant que mère.

Cardi B s'en est sortie avec une bosse au front. Nicki Minaj, qui n'a pas été blessée, aurait renoncé à porter plainte.