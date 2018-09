Diffamation: Elton John obtient raison

Le chanteur Elton John et son partenaire David Furnish ont accepté des excuses et des dommages-intérêts non divulgués en guise de règlement dans une histoire de diffamation, après qu'un journal a publié un article dans lequel on pouvait lire que leur chien aurait gravement blessé un enfant.

Les deux hommes avaient porté plainte contre News Group Newspapers, le propriétaire de The Sun et de Sun on Sunday, au sujet de l'article paru en février, qui indiquait que leur chien avait infligé des «blessures du genre de Freddy Krueger» - une référence au personnage violent du film Nightmare on Elm Street.

Le couple n'était pas présent vendredi à la Haute Cour de Londres, mais leur avocate, Jenny Afia, a affirmé que cette allégation était fausse et que NGN avait accepté de s'excuser et de payer «d'importants dommages-intérêts, en plus de rembourser les frais judiciaires».

L'avocat de NGN, Jeffrey Smele, a affirmé que l'entreprise était «ravie que le problème se soit réglé à l'amiable».

Elton John sera de passage au Centre Bell de Montréal le 4 octobre.