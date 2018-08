Tweetfight entre Nicki Minaj et Safaree Samuels

Alors que Nicki Minaj vient de sortir son nouvel album, Queen, ses fans ont pu suivre hier sur Twitter une querelle plutôt intense entre elle et son ex, Safaree Samuels.

Les deux artistes, qui ont été ensemble pendant une douzaine d'années, se sont séparés en 2014, mais ont déterré certains détails de leur vie privée passée dans cet échange virulent.

> Consultez le compte Twitter de Nicki Minaj

Safaree a accusé Minaj de l'avoir violemment agressé pendant leur relation. Il a raconté qu'il avait été «coupé» au point d'aller à l'hôpital, affirmant même avoir failli mourir.

«J'ai dû mentir et dire que j'avais essayé de me tuer pour éviter que tu ailles en prison», a-t-il écrit. Ce à quoi Minaj a répondu qu'il mentait, et elle l'a accusé en retour d'avoir volé sa carte de crédit.

«Dieu va te punir de mentir», a-t-elle répondu, à travers d'autres accusations de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle laver son linge sale en public...