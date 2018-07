Madonna, philanthrope de coeur pour ses 60 ans

La chanteuse a expliqué à l'Associated Press qu'elle collaborait avec Facebook pour la collecte de fonds, qui se déroulera jusqu'au 31 août. Les fans peuvent faire un don directement sur la page Facebook de Madonna ou lancer leur propre collecte de fonds.

Les bénéfices seront versés à sa fondation, Raising Malawi, et la société de paiements Ripple a déclaré qu'elle verserait une somme équivalente à tous les dons.

Madonna aura 60 ans le 16 août.

« Je suis déterminée à offrir aux enfants vulnérables un foyer aimant et, pour mon anniversaire, je ne vois pas de meilleur cadeau que de tisser un lien entre ma famille mondiale et ce beau pays et les enfants qui ont le plus besoin de notre aide », a déclaré Madonna. « Chaque dollar amassé sera directement utilisé pour les repas, les écoles, les uniformes et les soins de santé. Je veux m'unir avec mes amis et mes admirateurs pour changer la vie des enfants malawites et leur faire savoir qu'ils seront nourris, protégés et aimés. »

Madonna, qui a adopté quatre enfants du Malawi, a fondé Raising Malawi en 2006 pour sensibiliser les gens à la pauvreté et aux difficultés des orphelins et des enfants vulnérables du Malawi. Elle a ouvert une aile pour enfants dans un hôpital de ce petit pays d'Afrique australe l'année dernière.