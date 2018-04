Beyoncé soutient quatre universités traditionnellement noires

Après avoir rendu hommage aux collèges et universités traditionnellement noirs lors de sa performance à Coachella, samedi, Beyoncé fait maintenant un don de 100 000 $ US à quatre de ces établissements.

Mesfin Fekadu Associated Press NEW YORK

La célèbre chanteuse a annoncé lundi, par le biais de son organisme BeyGOOD, qu'elle verserait 25 000 $ à quatre universités: l'Université Tuskegee, l'Université Bethune-Cookman, l'Université Xavier de Louisiane et l'Université Wilberforce.

Un étudiant de chacune de ces écoles recevra la bourse.

Le spectacle de Beyoncé à Coachella a reçu les éloges de nombreuses critiques. La chanteuse y a rendu hommage aux fanfares et aux troupes de danse et équipes des collèges et universités traditionnellement noirs.

L'an dernier, la chanteuse avait lancé le programme Formations Scholars Awards, appuyant de jeunes femmes audacieuses et créatives, afin de célébrer le premier anniversaire de la sortie de son album Lemonade.