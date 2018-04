Karine Vanasse a donné naissance à son fils

La vedette de Blue Moon et de Cardinal en a fait l'annonce sur son compte Instagram, où elle a publié une photo en noir et blanc d'un lit d'hôpital et d'un ballon: «On n'a pas récolté l'eau de Pâques cette année... mais on a connu notre plus belle récolte de coco. :) Meilleure récolte de Pâques.»

La femme de 34 ans et son amoureux, l'homme d'affaires Hughes Harvey, ont accueilli un petit garçon.