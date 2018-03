Kaley Cuoco de The Big Bang Theory se fiance

L'actrice vedette de la série The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, s'est fiancée avec son copain Karl Cook.

Associated Press

Celui-ci a publié une vidéo sur Instagram, jeudi, montrant l'actrice en larmes, une bague à diamant au doigt. On l'entend crier: «Nous sommes fiancés», avant d'accepter officiellement la demande en mariage de son copain avec un «oui» retentissant.

La demande en mariage a eu lieu le jour du 32e anniversaire de Kaley Cuoco.

Le jeune homme de 26 ans a écrit sous la vidéo que les fiançailles ont lieu après près de deux ans de fréquentations. Il ajoute qu'il s'agit du plus beau jour de sa vie et que la vidéo montre que c'est aussi le plus beau jour de la vie de l'actrice également.

Karl Cook est un professionnel des sports équestres et le fils du cofondateur d'Intuit, Scott Cook.

Kaley Cuoco interprète Penny dans The Big Bang Theory depuis le début de la série, en 2007.