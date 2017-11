Lady Gaga fête l'Halloween dans le Village

Le copropriétaire du District, Vincent Bruneau, a confirmé à La Presse que la star pop y avait organisé une fête privée avec les membres de son équipe de tournée mardi soir.

Les quelque 70 convives ont passé toute la soirée au vidéo-lounge, rue Sainte-Catherine Est. « Elle a fait un petit concours d'Halloween avec ses danseurs et son équipe. On n'a pris aucune photo ; on n'avait pas le droit », explique Vincent Bruneau.

L'idole pop a par contre publié de nombreuses photos d'elle, costumée en Edward aux mains d'argent, sur son compte Instagram.

Lundi, M. Bruneau a reçu un appel de gens qui voulaient réserver le Club Date, un bar karaoké dont il est aussi propriétaire ; il les a redirigés vers le District, qui est fermé les mardis. Le locateur a accepté la réservation en ignorant à qui il avait affaire. Il a eu la puce à l'oreille une demi-heure à peine avant l'arrivée de la vedette, lorsqu'il a reçu la liste des invités. « J'ai googlé les noms et ça tombait toujours sur des gens de la tournée de Lady Gaga. »

S'il est tenu par la confidentialité, le propriétaire affirme que Stefani Germanotta a été « vraiment sympathique », jouant à fond son rôle d'Edward aux mains d'argent et racontant des blagues au micro. Une belle carte de visite pour son bar, ouvert depuis juillet seulement.