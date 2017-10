Ce que les artistes aiment en secret

Pierre-Yves Lord, animateur

Son plaisir coupable: Nathalie Simard et des airs du passé

«Dans le cadre de mon travail à la radio ou à Deux hommes en or, je suis souvent amené à écouter la musique d'artistes qui font l'actualité. Mais à la maison, j'ai une platine et, en ce moment, j'écoute des choses assez étranges. [...] J'éprouve beaucoup de plaisir à écouter des tounes qui me connectent avec le passé comme Donne la patte Chibouki de Nathalie Simard: tenir la pochette, regarder les illustrations me connecte à des souvenirs d'enfance. Ma soeur avait probablement reçu cet album-là en cadeau!» - Propos recueillis par Stéphanie Vallet

Denis Marleau, metteur en scèneSon plaisir coupable: Gladiator

«Un après-midi ensoleillé de l'an 2000, au Festival d'Avignon, avant une représentation de la pièce Le petit Köchel de Normand Chaurette que j'avais mise en scène, je n'ai pas résisté à l'affiche du film Gladiator de Ridley Scott. Je me suis engouffré dans le cinéma et j'ai pleuré comme une Madeleine à la fin. J'ai toujours eu un faible, depuis mon enfance, pour les péplums et les films bibliques, des Travaux d'Hercule aux Dix commandements, en passant par Alexandre le Grand.» - Propos recueillis par Luc Boulanger

Martin Léon, auteur-compositeur-interprète

Son plaisir coupable: Demis Roussos

«Il est considéré par beaucoup de gens comme un plaisir coupable, mais je ne me sens pas si coupable d'écouter sa musique: Demis Roussos. Sa chanson Lovely Lady of Arcadia m'apporte beaucoup d'émotion, même si, en fait, c'est juste trois accords! J'aime sa voix et son espèce de trémolo: je ne sais pas comment il fait!» - Propos recueillis par Stéphanie Vallet