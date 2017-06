Céline Dion aide les victimes de la tour Grenfell

Selon la rubrique Page Six du New York Post, elle serait la seule artiste non britannique de ce projet qui rassemble, entre autres, Roger Daltrey, Lily Allen, Robbie Williams, James Blunt ainsi que Liam Payne et Louis Tomlinson du groupe One Direction.

Ensemble, ils feront une reprise de la chanson Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel, qui devrait être lancée dans les prochains jours et dont les profits iront aux familles survivantes de l'incendie.