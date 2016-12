Une chaîne de cadeaux: Phil Roy

À qui Phil Roy offre-t-il un cadeau?

Il a choisi le metteur en scène de son premier spectacle solo, Réal Béland. «Il est posé, réfléchi et de bon conseil», dit celui dont la première médiatique de ce spectacle aura lieu le 25 janvier.

Ce qu'il lui offre: une poivrière

«Peu de gens connaissent l'amour de Réal pour le poivre. C'est un réel passionné! Il y a du poivre de toutes sortes d'espèces. Il en rapporte de tous ses voyages», explique Phil Roy. Depuis un an, Réal Béland et lui travaillent sur son premier spectacle solo et ils collaborent occasionnellement sur les ondes d'Énergie à l'émission Éric et les fantastiques. C'est François Bellefeuille qui lui a suggéré de prendre Réal Béland comme metteur en scène; un choix qu'il ne regrette pas du tout, bien au contraire!

