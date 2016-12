Une chaîne de cadeaux: Katherine Levac

À qui Katherine Levac offre-t-elle un cadeau?

À Phil Roy, qu'elle considère comme un modèle.

Ce qu'elle lui offre:

Un collier pour son chien.

«Depuis que j'ai commencé à travailler comme humoriste, je collabore avec Phil Roy sur les projets. Mais là, depuis un moment, ce n'est plus le cas et je m'ennuie de lui. Régulièrement, je me demande: "Que ferait Phil à ma place? Qu'est-ce qu'il en penserait?" C'est un modèle pour moi, parce que - même si nous pouvons facilement nous éparpiller dans ce milieu - il reste concentré sur ses objectifs. Il fait les choses pour les bonnes raisons. Comme il dit, si nous acceptons des contrats où l'on s'amuse moins, ça paraît et nous sommes moins efficaces. Il faut bien choisir, garder en tête qui nous sommes et ce que nous aimons faire.»

