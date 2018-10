Insultée pour son rôle dans Unité 9

Il reste qu'elle est surprise lorsque des gens s'adressent à elle comme s'ils parlaient à «Brownies». Un peu (beaucoup ?) comme s'ils ne faisaient pas la différence entre la fiction et la réalité.

Elle ajoute même qu'à quelques reprises, elle a été physiquement mal à l'aise en raison de l'attitude d'inconnus à son égard. «Il y en a qui ont mis leur nez dans mon cou, pour me sentir, et m'ont dit: ‟Ah ben, vous sentez bon finalement, Madame!"»

«Vous savez, il y a des gens dans les années 60 qui envoyaient des boîtes de vêtements et de nourriture à Radio-Canada pour Donalda [Les pays d'en haut]. Andrée Champagne m'en a déjà parlé d'ailleurs... Et je vous avouerai que j'ai un peu pensé à ça lorsque j'ai commencé à recevoir des commentaires», dit-elle.

Assumer ses choix artistiques

Télé-Québec diffusait hier le documentaire Troller les trolls avec Pénélope McQuade qui traite notamment des personnalités qui se font intimider sur les réseaux sociaux. Claire Jacques, comme la majorité des personnalités publiques, a aussi reçu son lot de messages haineux du type «ça pue jusque dans mon salon».

Malgré tout, elle garde la même position: il y a des conséquences à exercer un métier public et il faut assumer ses choix.

«Quand on entre dans l'intimité des gens via le petit écran, les gens se sentent très confortables à vous dire ce qu'ils pensent. Par contre, ça n'excuse pas la cyberintimidation, je tiens bien à le spécifier, entre autres pour Safia Nolin. Ça n'excuse pas ce genre de commentaire ni de menace», dit la comédienne de Mary Poppins et Footloose, au théâtre.

Claire Jacques conclut: «A priori, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu décides de te vêtir d'une façon, de te coiffer d'une façon, de chanter d'une façon, de faire ton métier d'une façon, il y a des gens qui vont aimer et il y en a qui vont détester. Et au Québec, on aime aimer et on aime détester.»