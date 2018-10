TLMEP: homme d'affaires et de coeur

À la veille d'aller voter, on croyait avoir tout entendu sur la campagne électorale; on a eu droit à un résumé complet et tout à fait pertinent par trois analystes, hier, à Tout le monde en parle. Sur le plateau, des invités qui ont laissé parler leur coeur et ont été inspirés par le discours d'un bâtisseur de Québec inc.

«Je trouve qu'on n'a jamais entendu parler d'économie avec autant de coeur», s'est exclamé Fabien Cloutier en écoutant l'ancien président et chef de la direction de RONA, Robert Dutton, très charismatique, et à qui je décerne l'étoile du match. Il ne comprend toujours pas pourquoi on a vendu ce fleuron québécois. Michael Sabia, de la Caisse de dépôt et placement, l'a écarté en 2012, se rangeant du côté des investisseurs ontariens qui souhaitaient des rendements plus rapides. Dans le livre Mise à niveau, M. Dutton raconte notamment que des investisseurs l'ont fait suivre afin de trouver quelque chose dans sa vie personnelle pour le discréditer et, mieux, le congédier. Aujourd'hui, il préfère encourager BMR. «Si je vais chez RONA, ce sera où il y a un propriétaire québécois.»

