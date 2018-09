Tournage cool pour la nouvelle série 5e rang

En plus du luxe de pouvoir tourner dans une ferme qui appartient à la productrice Joanne Forgues chez Casablanca, l'équipe peut prendre son temps, une rareté dans la majorité des tournages, où tout va trop vite. On ne sent sur ce plateau aucune urgence, aucune pression sur l'équipe. «On va-tu le crier qu'on a du temps!», s'exclame la vedette principale, Maude Guérin, quand on le lui fait remarquer. «C'est rendu fou [sur les plateaux], je ne veux plus vivre ça, je trouve ça épouvantable de ne pas avoir de temps.» Elle attribue ce choix à la productrice et au réalisateur principal Francis Leclerc.

