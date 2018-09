La diversité au rendez-vous au gala des Emmys

Dès le numéro d'ouverture, les présentateurs et animateurs ont parlé d'un des sujets les plus chauds de l'année: la diversité au petit écran. Avec humour, ils ne se sont pas gênés pour souligner que bien du travail reste à faire... Par contre, le gala, qui récompense le meilleur de la télévision américaine, peut être fier de la place qu'il a faite aux artistes issus de la diversité; ils étaient présents sur la scène, et ce, comme présentateurs et lauréats.

Les gagnants sont...L'actrice canadienne Sandra Oh a marqué l'histoire en étant la première actrice asiatique nommée pour un rôle principal dans une série dramatique. En entrevue, elle a confié qu'elle espérait que son rôle dans Killing Eve donne espoir à de jeunes Asiatiques qui souhaitent embrasser le métier d'acteur. Par contre, la Canadienne n'a finalement pas remporté la statuette, puisque Claire Foy (The Crown) lui a été préférée. Parmi les productions qui ont reçu le plus de prix lors de cette cérémonie animée par les animateurs de Saturday Night Live Michael Che et Colin Jost, il y a eu Marvelous Mrs. Maisel, qui a reçu cinq trophées, dont celui de la meilleure comédie. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story est parti avec trois Emmys, tandis que Game of Thrones en a reçu deux, dont celui de la meilleure série dramatique.

Ovations nombreusesContrairement au Gala des prix Gémeaux, la veille, les gens dans la salle ont régulièrement ovationné les gagnants et les présentateurs. Dès le premier gagnant («acteur de soutien dans une série: comédie» pour Henry Winkler dans Barry), tout le monde était debout et criait sa joie. La fête était au rendez-vous! C'était particulièrement agréable à la maison de sentir que les principaux intéressés étaient heureux d'être là et célébraient avec bonheur le talent de leurs pairs. Surtout que le nombre de vedettes connues internationalement était élevé; de toute évidence, de plus en plus de stars du grand écran se tournent vers le petit.

Demande en mariageDès que le réalisateur Glenn Weiss (meilleure réalisation pour les Oscars 2018) est monté sur la scène, il a indiqué que sa mère était morte récemment... et puis, le vent a tourné et il a dit à sa conjointe: «Tu te demandes pourquoi je n'aime pas t'appeler ma copine? Parce que je souhaite t'appeler ma femme.» Manifestement, elle ne s'y attendait pas, et c'est en larmes qu'elle est venue le rejoindre sur la scène, alors que tous les spectateurs les ovationnaient. Glenn Weiss lui a remis la bague que son père avait passée au doigt de sa mère «67 ans plus tôt».