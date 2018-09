Gala des Gémeaux: l'effervescence en coulisse

Émouvante Johanne Fontaine

Ce premier gala est marqué par un moment de grâce lorsque le Gémeaux du meilleur rôle de soutien féminin dans une série dramatique est remis à Johanne Fontaine (L'imposteur, la suite). Gravement affaiblie par la maladie, Mme Fontaine était dans la salle, mais n'a pu monter sur scène. L'animatrice Anaïs Favron et Edith Cochrane, coanimatrice pour la remise des prix d'interprétation, sont descendues de la scène pour aller la serrer dans leurs bras. «Johanne a été ma première coach à la LNI, nous confiera plus tard Anaïs Favron. J'avais 20 ans et elle a vu en moi une fille énergique, m'a prise dans son équipe et nous avons gagné la coupe ensemble. C'était ma première expérience professionnelle. Alors, ce segment était très émouvant pour moi.»

Dès samedi

Le tapis rouge du gala a été installé dès samedi dans l'agora de la Place des Arts entre les grandes portes de la salle Wilfrid-Pelletier, où les comédiens participaient à un cocktail entre 17 h et 18 h 30 au Piano Nobile, et le théâtre Maisonneuve, où avait lieu le gala. «Nous sommes revenus dès 9 h ce matin [hier]», nous indique Johanne Lavoie, qui travaille pour l'Académie des Gémeaux et coordonne plusieurs employés sur le tapis. Les gens ont pu circuler jusqu'en fin d'après-midi dans cet espace qui a ensuite été fermé le temps du défilé des stars.