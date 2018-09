Décès de l'acteur canadien Peter Donat

L'acteur canadien Peter Donat, qui a joué le rôle du père de l'agent Fox Mulder dans la télésérie américaine The X-Files, est décédé, à l'âge de 90 ans.

Associated Press New York

Originaire de Kentville, en Nouvelle-Écosse, il a succombé à des complications liées au diabète, à sa résidence californienne.

Peter Donat s'est surtout signalé à la télévision, notamment dans les séries Murder, She Wrote, Hawaii Five-O et Hill Street Blues.

Au cinéma, on l'a vu dans des films de Francis Ford Coppola, tels The Godfather Part II et Tucker.