L'art de créer une scène forte à la télé

Like-moi!: Un enjeu social à explorer

Like-moi! (Télé-Québec)

Épisode: Je ne suis pas raciste

Voir la scène: http://www.lapresse.ca/videos/arts/201809/11/46-1-like-moi-episode-pas-raciste.php/87a7af6f9e0f4c8bae6b59bb3a8226f9

En quoi cette scène est-elle forte?

C'est une scène qui traite d'un enjeu social particulier: le racisme. C'est un sujet peu traité en comédie, mais comme la grande thématique de Like-moi! porte sur une génération (les milléniaux), cela permet d'aller dans des endroits plus délicats. Dans ce sketch, on a quatre personnes simplement assises autour d'une table et qui discutent. En deux secondes, on sait qui est qui. On reconnaît les enjeux, les rapports entre eux. L'efficacité du sketch se traduit dans cette information épurée qui passe clairement, rapidement et efficacement.

Comment s'est déroulée l'écriture de ce passage?

Cela a été relativement facile à écrire. Une fois le sujet trouvé, un débit naturel s'est installé, car tout est basé sur une expression galvaudée pour laquelle je n'avais pas à chercher un double sens. On se sent justifié en utilisant cette expression ("Je ne suis pas raciste, mais..."), mais ça nous irrite quand quelqu'un d'autre l'utilise. Dans la scène, Karine Gonthier-Hyndman était la meilleure pour jouer le clown blanc. Elle ne va pas puncher dans le contexte du sketch (même si elle en est capable); elle est plus neutre et subit les attaques des trois autres.

Quelle réaction vouliez-vous provoquer?

Une réflexion. Les tensions raciales et autour des minorités sont dans l'air du temps. Je voulais mettre la lumière sur cette espèce de racisme quotidien et banal, pas agressif, mais qui existe sans qu'on s'en rende compte. Or, il y a un éveil par rapport à ce phénomène. L'inacceptable est de moins en moins acceptable. Rapidement, les gens réagissent [à quelque chose d'inacceptable : ndlr]. Avec les réseaux sociaux, lorsque s'exprime une injustice sociale, il y a de plus en plus rapidement des montées de boucliers.

Quels ont été les échos?

Une saison de Like-moi!, c'est une centaine de sketchs qui touchent les milléniaux. Et celui-ci en était un parmi tant d'autres. Il était bien ficelé, bien monté, bien joué, mais très simple. Et cela a eu beaucoup de réactions, positives pour la très grande majorité (97 %-98 %). Des gens se l'envoyaient en se disant "Enfin!" ou encore "Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un?". Ce fut un des sketchs qui a eu le plus de réactions. Il a aussi été partagé par des groupes communautaires. J'ai été très étonné. Ce n'est pas flamboyant. Ce n'est pas Gaby Gravel!