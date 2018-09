Séries télé américaines: en attendant Game of Thrones

Kidding

Showtime, 9 septembre

On attend beaucoup de cette série qui marque les retrouvailles du comédien Jim Carrey et du réalisateur Michel Gondry, après Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On dirait un rôle taillé sur mesure pour Carrey, capable de jouer avec le même talent l'humour et le drame depuis The Truman Show ou Man on the Moon. Il incarne ici Jeff Pickles, une vedette de la télévision pour enfants, au bord de l'effondrement psychologique alors que sa vie familiale s'écroule. Comment cet homme, l'image même de la bonté et de la sensibilité, survivra-t-il aux dures réalités de la vie? On compte aussi dans la distribution Catherine Keener, Frank Langella et Judy Greer.

The First

Hulu, 14 septembre

Sean Penn, dans son premier rôle important à la télévision, est à la tête de la cohorte d'astronautes pionniers qui iront sur Mars. The First, créée par Beau Willimon, qui nous a donné le House of Cards américain, semble s'attarder sur l'aspect humain d'une telle mission rappelant les premiers explorateurs. Et si on se fie à la bande-annonce, on dirait que l'atmosphère ressemble aux films de Terrence Malick, notamment The Tree of Life, dans lequel Sean Penn a joué. L'acteur partage la vedette avec Natascha McElhone dans cette coproduction américano-britannique.

Maniac

Netflix, 21 septembre

Cette adaptation d'une minisérie norvégienne, réalisée par Cary Fukunaga (True Detective), est difficile à résumer et nous mènera aux confins de l'esprit. Deux personnes atteintes de troubles mentaux (Emma Stone et Jonah Hill) acceptent de participer à un test pharmaceutique piloté par le Dr Mantleray (Justin Theroux), qui promet de les guérir de tous leurs maux sans aucun danger ni effets secondaires - mais rien n'est moins sûr. Sally Field fait aussi partie de la distribution de cette production tout en humour noir.

The Romanoffs

Amazon, 12 octobre

C'est un casting impérial pour la nouvelle série du créateur de Mad Men, Matthew Weiner, où l'on retrouvera plusieurs acteurs et actrices de ce chef-d'oeuvre télévisuel: Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Isabelle Huppert, Diane Lane, John Slattery, Paul Reiser et Kathryn Hahn sont parmi les nombreuses têtes d'affiche. Dans ce concept original, chaque épisode s'attarde à un personnage convaincu d'être un descendant de la célèbre dynastie royale des Romanoff. Huit histoires en tout qui se déroulent dans différents pays.