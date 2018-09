Rentrée télé: détecteur de potentiel télé

Discussions avec mes parents

(Je zappe)

François Morency nous a concocté une sympathique comédie dérivée du bouquin éponyme qu'il a publié au printemps 2017. Je m'attendais à plus de punch et plus de mordant dans la version télé. C'est parfois long et répétitif. L'humour demeure bon enfant, très propret. Il se fait des trucs autrement plus rigolos et actuels comme Lâcher prise ou Les Simone. Honnêtement, les lundis à 19 h 30, je vais plutôt regarder Boomerang à TVA avec sa distribution cinq étoiles composée de Catherine-Anne Toupin, Marc Messier, Antoine Bertrand, Marie-Thérèse Fortin et Magalie Lépine-Blondeau.

Début: lundi à 19 h 30, Radio-Canada

Clash

(J'ai peur)

Je ne doute pas de la qualité de la quotidienne Clash, écrite par Martine D'Anjou et produite par la boîte Aetios (District 31). J'ai peur que le public manque de temps pour suivre cette nouvelle série. S'attacher à une quotidienne exige de la discipline et un engagement constant. Plus on accumule du retard, moins on a de chances de le rattraper. Clash racontera le quotidien de jeunes adultes de 19 à 25 ans qui se croisent dans un centre de réhabilitation. Chantal Fontaine, Ludivine Reding, Lucie Laurier, Rose-Marie Perreault et Alex Godbout font partie de l'imposante distribution.

Début: le samedi 15 septembre à 19 h 30, Super Écran