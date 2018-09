Un républicain déchu poursuit Sacha Baron Cohen

L'ancien candidat républicain au Sénat dans l'État de l'Alabama, Roy Moore, a porté plainte mercredi pour diffamation contre l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, célèbre pour ses films satiriques Borat et Brüno, qui l'avait dépeint en pédophile dans une entrevue piège.

L'ancien juge ultraconservateur et son épouse réclament 95 millions de dollars de dédommagement à l'humoriste et aux chaînes Showtime et CBS, qui ont diffusé son sketch le 29 juillet, selon une copie de la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Washington.

Dans ce document, Roy Moore explique avoir été attiré en février à Washington par ce qu'il croyait être une chaîne de télévision israélienne, «Yerushalayim TV», désireuse de lui remettre un prix pour son engagement pro-israélien.