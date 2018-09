Des Gémeaux pour tout le monde?

Véronique Lauzon

La Presse

Gémeaux pour ci, Gémeaux pour ça, il y en a pour tous les gestes de chaque métier, pour toutes les saisons et bientôt peut-être pour toutes les émissions... L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est bien consciente des moqueries dont font l'objet ses prix et a même rencontré des membres pour ouvrir le dialogue sur le sujet. Or, à l'aube du 33e gala, le nombre de catégories a pris de l'expansion, si bien que la pluie de Gémeaux sera encore plus intense cette année.