Prix Gémeaux: 15 émissions retenues pour le prix du public

Quinze émissions ont été retenues par le public en vue du choix du coup de coeur de l'année aux 33es prix Gémeaux, notamment District 31 et Fugueuse, qui arrivaient déjà en tête de liste pour la cérémonie avec 12 nominations chacune.

Unité 9, la populaire série dramatique sur les détenues de la prison de Lietteville qui livrera dans les prochains mois sa septième et dernière saison, figure aussi dans la liste dévoilée mardi.

> Votez pour le Prix du public

Les autres émissions sélectionnées sont: Au secours de Béatrice, Donnez au suivant, L'échappée, En direct de l'univers, L'heure bleue, Hubert et Fanny, Les Simone, Maigrir pour gagner, Max et Livia, O', Ruptures et Trop.

Depuis une semaine, les adeptes des émissions télé et web francophones d'ici ont pu faire connaître leurs trois coups de coeur de l'année sur le site web des prix Gémeaux. Près de 25 000 personnes ont pris part à cette première étape du vote.

À partir de maintenant et jusqu'au 27 août, les téléspectateurs sont invités à choisir les cinq émissions finalistes parmi les quinze retenues à la première étape.

Le prix du public sera remis lors du gala diffusé sur Ici Radio-Canada le 16 septembre.