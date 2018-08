Unité 9: adieu, Marie et Lietteville

Richard Therrien

Le Soleil

Marie Lamontagne n'a plus que 24 épisodes pour se libérer de son plus lourd secret, puisque Unité 9 s'arrêtera définitivement au printemps, après sept saisons de succès à ICI Radio-Canada Télé. Une décision que les producteurs et l'auteure avaient déjà fait connaître au diffuseur l'hiver dernier.