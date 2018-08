Gael Garcia Bernal en vedette dans une série sur YouTube

Associated Press NEW YORK

Outre le comédien récompensé aux Golden Globes pour la série Mozart in the Jungle, YouTube va produire deux autres séries, également en espagnol, l'une avec le chanteur colombien Maluma et l'autre avec l'actrice et humoriste mexicaine Sofia Niño de Rivera.

Depuis le début de l'année, YouTube, qui s'appuyait jusqu'ici essentiellement sur les contenus produits par ses utilisateurs, a déployé une nouvelle stratégie qui l'amène à investir dans ses propres programmes.

Il s'agit ainsi d'étoffer l'offre associée à son nouveau service YouTube Premium, qui est une refonte de l'ancien YouTube Red et vise à compléter par un service payant la plateforme traditionnelle, gratuite et financée par la publicité.

Le service de vidéo en ligne a notamment lancé, début mai, sa plus ambitieuse série à ce jour, Cobra Kai, inspirée de la saga des films The Karate Kid.

Le premier épisode, en accès gratuit, a été visionné plus de 40 millions de fois. Le succès a été tel qu'une semaine après le lancement, YouTube a annoncé la production d'une seconde saison.

Le lancement de programmes en espagnol constitue un appel du pied au public hispanophone.