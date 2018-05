Le retour de Victor Lessard

Richard Therrien

Le Soleil

Êtes-vous du genre à dévorer une série d'un trait? Ou, comme moi, à retenir votre appétit et à vous en garder pour plus tard, question de faire durer le plaisir le plus longtemps possible? C'est ce que je risque de faire avec Victor Lessard, une des meilleures séries québécoises des dernières années, dont la deuxième saison est offerte à partir d'aujourd'hui sur le Club illico.