Le tournage de Koh-Lanta annulé après une possible agression

«Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle», a indiqué dans un communiqué Alexia Laroche-Joubert, la présidente du producteur ALP, ajoutant que «ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné».

«Nous ne sommes ni juge, ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre», ajoute la dirigeante d'ALP, qui précise faire cette mise au point «en accord avec les représentants des deux concurrents concernés».

Sans faire d'autres commentaires sur cette affaire, la productrice a expliqué qu'ALP n'avait pas eu d'autre possibilité que d'arrêter le tournage.

«Koh-Lanta est un jeu d'aventure familial. J'ai estimé en concertation avec les équipes sur place que les conditions de la réalisation de cette nouvelle édition n'étaient plus suffisamment sereines. C'est un choix qui s'est imposé à nous pour le bien des participants et de nos équipes», ajouté la productrice.

ALP et TF1 avaient annoncé ce vendredi l'annulation du tournage de la future saison de Koh-Lanta, censée être diffusée en fin d'année, en raison d'un «événement extérieur» entre deux concurrents.

Dans un premier temps, le producteur et la chaîne avaient refusé de préciser la nature de cet incident. La chaîne CNews avait rapporté vendredi matin qu'il s'agissait d'une «tentative d'agression sexuelle».

C'est un coup dur pour TF1, à qui le jeu lancé en 2001 et adapté de l'émission américaine Survivor, assure des audiences confortables. Le dernier épisode en date, diffusé vendredi 4 mai, avait attiré plus de 4,8 millions de téléspectateurs en France.

Ce n'est pas la première fois que le tournage de l'émission s'arrête brutalement.

En mars 2013, un candidat, âgé de 25 ans, était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause et «sali» par les médias. L'autopsie du candidat avait par la suite révélé une maladie cardiaque non décelée.