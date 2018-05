V aura aussi ses ninjas

Vous êtes peut-être déjà tombé sur American Ninja Warrior, sur NBC ou TVA, en vous disant: mais comment ils font? À côté de ce parcours spectaculaire d'épreuves physiques, le saut de l'ange de Fort Boyard paraît presque trop facile. Émily Bégin et Étienne Boulay promettent des épreuves tout aussi exigeantes, mais en pleine ville, dans Bootcamp: le parcours extrême, une compétition sportive qui s'ajoute aux nombreuses nouveautés de l'automne sur V.

L'émission, logée pour l'instant le jeudi à 20 h, donnera lieu à des performances spectaculaires de concurrents gonflés à bloc dans des lieux emblématiques de Montréal, tels l'oratoire Saint-Joseph, le mont Royal, le parc Jean-Drapeau et le Stade olympique. Douze duos composés d'un homme et d'une femme prendront part à la compétition. À la fin de chaque émission, les deux duos les plus faibles devront s'affronter en duel dans une épreuve qui sera toujours la même. Au bout de 13 semaines, le duo gagnant remportera un grand prix de 10 000 $.