La télé québécoise sous la loupe des chercheurs

Unité 9: audace bien dosée

Des personnages (pensons à Shandy) qui assument pleinement une sexualité forte et érotisée. Du sexe lesbien - et qui ne sert pas, pour une fois, de fantasme masculin. De la violence sexuelle, qui culmine évidemment par la scène du viol collectif de Jeanne qui a choqué nombre de téléspectateurs. Unité 9 nous a entraînés bien loin des bonnes vieilles normes hétérosexuelles. Pour une série diffusée à Radio-Canada et destinée à un large public, c'était précurseur, soulignent Julie Beaulieu, professeure en études cinématographiques à l'Université Laval, et Aurélien Cibilleau, doctorant en littérature, arts de la scène et de l'écran au même établissement.

Mais les chercheurs relèvent que cette audace était savamment dosée. Les bris de tabous sexuels survenaient dans une trame sinon assez traditionnelle, où des dimensions comme la maternité étaient mises de l'avant. «Ce sont ces normes qui ont servi d'ancrages et de repères et qui ont permis d'aller plus loin. Unité 9 n'est donc pas totalement en rupture avec la tradition télévisuelle, mais est dans une logique de compromis», dit Aurélien Cibilleau.

Les chercheurs considèrent en fait Unité 9 comme à mi-chemin entre la série télé, plus cinématographique et innovante, et le téléroman traditionnel, davantage basé sur le dialogue et le mélodrame.

«La stratégie s'est avérée payante et a ouvert des portes», estime Julie Beaulieu, qui souligne que des scènes sexuelles taboues sont ensuite apparues dans d'autres séries comme Fugueuse.