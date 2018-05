Groupe TVA fait l'acquisition d'Évasion et Zeste

Richard Therrien

Groupe TVA a décidé d'acquérir Évasion et Zeste à l'entreprise Serdy Média et Serdy Vidéo pour la somme de 24 millions de dollars. Ces chaînes se joindront à Prise 2, Moi et cie, CASA, AddikTV et LCN dans la grande famille de Groupe TVA. Cette transaction devra être approuvée par le CRTC.