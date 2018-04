TLMEP: Stéphane Langdeau parle de son cauchemar

Richard Therrien

Stéphane Langdeau reconnaît avoir menacé l'ancien animateur de radio Gary Daigneault lors d'une conversation téléphonique houleuse, sans en révéler la teneur. «C'est peut-être pas le moment le plus glorieux de ma carrière, mais dans les circonstances, je suis juste un être humain. Et j'ai le droit, à l'occasion, de m'emporter quand on touche ma personne et mon intégrité», a affirmé l'animateur dans sa première apparition publique depuis son départ de RDS le mois dernier, hier à Tout le monde en parle.