District 31 pourra enfin participer aux Gémeaux

Le talent des artistes et artisans de District 31 pourrait enfin être reconnu aux Gémeaux cette année. J'ai appris qu'un amendement à un règlement permet désormais à Aetios Productions d'inscrire sa populaire quotidienne dans la catégorie des séries dramatiques annuelles, ce qui n'était pas possible jusqu'à l'année dernière.

Ce changement à la réglementation de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision prévoit que lorsqu'une série est seule dans sa catégorie, celle des séries dramatiques quotidiennes dans le cas de District 31, un producteur peut maintenant l'inscrire dans la catégorie qui s'en rapproche le plus. L'oeuvre de Luc Dionne pourra donc concourir avec des séries annuelles qui ont 14 épisodes ou plus par année, comme par exemple Unité 9, Au secours de Béatrice et O'.

