La télé hivernale en 12 clins d'oeil

L'oxy-codone

Pauvre Claude Boily (Isabel Richer). Son hiver dans Ruptures a été en montagnes russes. Elle s'est défoncée à l'oxy et au vin rouge, s'est désintoxiquée, a rechuté, puis est retournée en cure. Cette avocate forte et fragile a été au coeur des meilleures intrigues, dont celle impliquant le mari gai de sa soeur (Catherine Proulx-Lemay). La scène où Claude, ivre au champagne, a court-circuité le mariage de son ex-conjoint (Jean Petitclerc) nous a montré les facettes pitoyable et comique de cette femme complexe. Bonus: le méchant Jean-Luc De Vries (Normand D'Amour) n'a toujours pas réussi à envoyer notre Claude au plancher. Deuxième bonus: le chignon de Gabrielle (Dominique Laniel) n'a pas bougé pendant toute la saison.

Le chien Arthur

Les recherches ont été looongues, genre sept épisodes, et ont valu au beau Hubert (Thomas Beaudoin) un souper malaisant avec une policière trop entreprenante, qui aimait bien poser son pied dans des endroits chauds. Mais, bon. Arthur est revenu sain et sauf, Hubert a ouvert son coeur et s'est installé dans un magnifique appartement au loyer ridiculement bas (1600 $ par mois) avec la pétillante Fanny (Mylène St-Sauveur). Rideau. Générique. Non, attendez. Dernier truc: pourquoi Pastel (Olivia Palacci) et Devin (Rodley Pitt) ont-ils rompu de façon aussi radicale, sans s'expliquer?