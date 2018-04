Les Aurore: quel film succédera à Nitro Rush?

Le suspense est à son paroxysme. Les longs métrages De père en flic 2, Goon 2, Innocent et Le trip à trois sont les finalistes du prix du Meilleur pire film de l'année du 12 e gala des prix Aurore qu'animeront Jean-René Dufort et Chantal Lamarre, le 26 avril, dans le cadre de l'émission Infoman.

Le gagnant aura le déshonneur de succéder à Nitro Rush, lauréat l'an dernier.

Si les autres catégories demeurent, les organisateurs claironnent un changement important: le prix Liquid Paper (rôle qu'un interprète aurait intérêt à rayer de son C.V.) ne sera plus genré.

De fait, Marc-André Grondin (Goon 2), Louis-José Houde (De père en flic 2), Martin Matte (Le trip à trois), Mariana Mazza (Bon Cop Bad Cop 2), Sophie Nélisse (Et au pire on se mariera) et toute la distribution du film Innocent se battront pour ce précieux rond de poêle.