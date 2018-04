Controverse autour d'Apu: Les Simpson répondent

Le plus récent épisode des Simpson, diffusé dimanche soir, est revenu sur les critiques concernant le personnage d'origine indienne Apu Nahasapeemapetilon, jugé stéréotypé.

On y découvre Marge en train de lire à Lisa La princesse dans le jardin, un livre qu'elle trouve beaucoup plus raciste que dans ses souvenirs.

«Quelque chose que l'on a applaudi il y a des décennies et qui paraissait inoffensif est maintenant politiquement incorrect. Que peut-on y faire?», répond Lisa avant que la caméra ne fasse un gros plan sur une photo d'Apu sur sa table de chevet où il est inscrit: «Ne t'énerve pas!»

Ce passage fait référence au documentaire The Problem with Apu de Hari Kondabolu, dans lequel l'humoriste analyse la représentation des personnages d'Asie du Sud et déplore que la voix d'Apu soit doublée par un Blanc.

«La réponse des Simpson n'est pas une attaque envers moi, mais envers ce que beaucoup d'entre nous considèrent comme du progrès», a commenté Hari Kondabolu sur Twitter.