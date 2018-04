Entente historique pour Le seigneur des anneaux à la télé

Dotée d'un budget estimé à environ 1 milliard de dollars, cette nouvelle mouture de The Lord of The Rings constituera la série la plus chère de toute l'histoire de la télévision.

On ne sait pas si Peter Jackson est impliqué dans le projet, mais il pourrait l'être à titre de producteur délégué.

Rappelons que les six longs métrages que le cinéaste néo-zélandais a tirés de l'oeuvre de Tolkien ont généré des recettes totales 5,85 milliards de dollars lors de leur carrière en salle entre 2001 et 2014.

Source: The Hollywood Reporter