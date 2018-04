Gala Artis: la soirée de Fugueuse?

Ludivine Reding et Claude Legault, de la série Fugueuse, de même que cinq vedettes de District 31 se retrouvent parmi les artistes sélectionnés au 33 e Gala Artis à TVA. Guylaine Tremblay n'est pas en reste, nommée pour En tout cas et Unité 9, alors que Gildor Roy décroche pas moins de trois citations.

L'absence d'Éric Salvail laissait au moins trois places libres. Ainsi, Maripier Morin obtient son baptême des sélections dans la catégorie des talk-shows pour une émission que produisait justement Salvail, Maripier!, et dans la catégorie des jeux pour Face au mur. Coanimé par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion, qui succèdent à Guy Jodoin, le Gala Artis se tiendra au Théâtre Denise-Pelletier le dimanche 13 mai et sera diffusé à TVA. Le duo promet un gala plus rythmé, très festif, sans monologue d'ouverture, mais qui insistera sur l'égalité, pour faire suite au mouvement #moiaussi. Anouk Meunier et Patrice Bélanger recueilleront les commentaires des vedettes sur le tapis rouge dès 19 h.