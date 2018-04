Décès du créateur de la série culte NYPD Blue

Il a succombé à une forme rare de leucémie contre laquelle il se battait depuis plusieurs années, et avait reçu un transfert de cellules souches en 2014.

«Steven était un immense talent qui a changé la télévision pour le meilleur. C'était aussi un mentor pour beaucoup d'artistes talentueux et il était aimé de beaucoup de gens. Je suis très triste de cette perte», a commenté son agent Fred Specktor.

Bochco, connu pour avoir amené un réalisme cru à l'écran et de vastes équipes d'acteurs, avait aussi créé, avec David E. Kelley, un autre géant de la télé, la comédie Doogie Howser, M.D., avec Neil Patrick Harris.

Dans une entrevue de 2002 pour les Archives de la télévision américaine, il raconte comment il a transformé Hill Street Blues d'une série à la traîne des mesures d'audience en 1981 en un programme plébiscité et nommé aux prix Emmy.

Avec son co-scénariste Michael Kozoll, ils ont exigé de la chaîne NBC une complète liberté artistique.

«J'ai commencé à entendre des mots à mon propos: "Il est arrogant, il est-ci, il est-çà". Ma réaction était: "Appelez-moi comme vous voulez, mais je sais que j'ai un grand projet entre les mains (...) et je n'ai pas l'intention de le gâcher." Et ils ont cédé sur presque tout».

Bochco n'a toutefois pas échappé aux échecs, comme le drame policier Cop Rock ou la série sur des procès Murder One.

Il a glané de nombreux prix tout au long de sa carrière, dont 10 prix Emmy, pour un total de 30 nominations.

Né à New York d'une peintre et d'un violoniste, Bochco a étudié le théâtre au Carnegie Institute of Technology et débuté comme scénariste dans des séries de détectives comme Columbo avant de créer les siennes.

Celui qui fut marié trois fois a publié un roman, Death by Hollywood, et une autobiographie, Truth is a Total Defense: My Fifty Years in Television.

Les hommages pleuvaient lundi à Hollywood. «Aujourd'hui, notre industrie a perdu un visionnaire, une force créative, un preneur de risques, un conteur spirituel et urbain avec une capacité innée à deviner ce que le monde attend», a tweeté Bob Iger, le directeur général de Disney.

«Nous étions des collègues depuis longtemps, des amis depuis longtemps et je suis profondément triste», a ajouté le patron du géant du divertissement.

Le producteur et cinéaste Joss Whedon (The Avengers) a quant à lui tweeté : «Hill Street Blues fut absolument l'une des plus grandes influences sur Buffy the Vampire Slayer (et moi). Complexe, imprévisible et toujours humain. Steven Bochco a changé la télévision, plus d'une fois. C'est une légende».