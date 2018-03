Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, l'émission L'antichambre sera de retour à l'automne à RDS. Selon la chaîne sportive de Bell Média, il n'a jamais été question de mettre fin au rendez-vous quotidien des amateurs de hockey. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi une telle information a pu circuler.

Bien entendu, Stéphane Langdeau n'animera plus L'antichambre, puisqu'il a donné sa démission il y a quelques jours. Jusqu'à la fin de la saison, plusieurs animateurs prendront la relève, dont Chantal Machabée et Pierre Houde, déjà en poste en alternance le samedi, de même que François Gagnon et Luc Bellemare. Aucun animateur n'a encore été choisi pour piloter à l'automne l'émission, qui en sera à sa 11e saison.