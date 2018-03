Écart salarial pour Un gars, une fille français

Et c'est à la suite de l'intervention de ce dernier, menaçant de quitter la production si on ne rendait pas justice à Mme Lamy, que les salaires ont été égalisés.

C'est ce que l'actrice a raconté au média belge La dernière heure au moment de la promotion du film Tout le monde debout.

«Je ne touchais que le tiers du salaire de Jean alors que la série était produite par trois femmes et qu'on avait une directrice de programme», a-t-elle souligné.

Les deux acteurs ont formé un vrai couple quelques années après le début de la série, avant de se séparer en 2013.