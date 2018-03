13 Reasons Why: mieux vaut prévenir...

Luc Boulanger

Lancée il y a un an, la série évènement 13 Reasons Why suscite encore le débat. Au point où Netflix - qui coproduit la série avec Selena Gomez - a lancé un message vidéo pour prévenir le jeune public que la série aborde des thèmes lourds tels que le suicide, la culture du viol et le harcèlement à l'école, et qu'elle n'est donc pas recommandée à tous les jeunes.